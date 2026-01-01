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مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات واشنطن وطهران مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة

الأحد 21 يونيو 2026 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات واشنطن وطهران مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة



القاهرة /وكالات /

دعت مصر وتركيا والسعودية وباكستان، الأحد، إلى التوصل “سريعا” إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة القاهرة.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، والباكستاني محمد إسحاق دار.
وفي البيان المشترك، أكد الوزراء على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع “دعما للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة”.

ورحبوا بتوقيع “مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين واشنطن وطهران، معتبرين ذلك “خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي شكل مخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تأثيراته على أسواق الطاقة والملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية”.
وشدد الوزراء على أهمية “التوصل السريع والناجح” إلى ختام المرحلة التالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الوصول إلى “حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة”.
وأضاف البيان أن هذه الجهود “ينبغي أن تراعي شواغل دول المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربي ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل”.

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