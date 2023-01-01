شهيدان أحدهما طفلة واصابات في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد فلسطينيان أحدهما طفلة وأُصيب آخرون، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيين اثنين قُتلا، أحدهما طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين قرب صالة دريم غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

و أفاد المصدر بإصابة فلسطيني بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مدرسة ابن سينا في حي النصر شمال غربي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، تقع المنطقتان اللتان استهدفهما الجيش خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ألفا و21 فلسطينيا وأصاب 3 آلاف و249 آخرين ضمن الخروقات اليومية عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.