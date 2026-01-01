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خارجية ايران : الوضع في لبنان "الملف الرئيسي" في المفاوضات مع واشنطن

الأحد 21 يونيو 2026 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
خارجية ايران : الوضع في لبنان "الملف الرئيسي" في المفاوضات مع واشنطن



طهران/سما/

أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تواصل إسرائيل عدوانها المتصاعد، سيكون "الموضوع الرئيسي" للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا الأحد، في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي "تواصل اسرائيل انتهاك التزامها في لبنان، هذه المسألة ستكون الموضوع الرئيسي في مباحثات اليوم".

وشدد بقائي على أن "وقف الأعمال العدائية في لبنان أمر محوري" بالنسبة للجمهورية الإسلامية، مشيرا الى أنه "منذ الأمس (السبت)، يسود وقف هشّ لإطلاق النار".

أضاف "على جدول الأعمال كذلك مسألة توفير أصول إيران المجمّدة أو المقيّدة، إضافة الى بحث مرتبط بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني".

وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني سيعقد صباح الأحد اجتماعات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، على أن يعقد لقاء رباعي في فترة بعد الظهر، تجتمع بموجبه الوفود الأربعة في قاعة واحدة.

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