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اسرائيل تمنع وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين

الأحد 21 يونيو 2026 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تمنع وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين



القدس المحتلة/سما /

منعت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، وفدا نقابيا يونانيا من دخول دولة فلسطين، رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب، واحتجزتهم لساعات طويلة في مطار تل أبيب، قبل منعهم من الدخول، في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات النقابية، واستهداف مباشر للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية بنظيراتها حول العالم.

وأدان في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، بشدة، قيام سلطات الاحتلال بهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى عزل شعبنا الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية والنقابية عن محيطها الدولي، ومنع وصول الوفود والمتضامنين الدوليين إلى فلسطين، رغم تمتع أعضاء الوفد بالجنسية الأوروبية وحقوق التنقل المكفولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاتحاد الأوروبي والحركة النقابية الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والمؤسسات الحقوقية والعمالية كافة بإدانة هذه الممارسات والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

وجدّد تمسكه بحق النقابات الفلسطينية في تعزيز علاقاتها الدولية واستقبال الوفود النقابية الصديقة وتطوير التعاون والتضامن مع الحركة النقابية العالمية، رغم الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال.

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