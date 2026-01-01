إعلام إسرائيلي: اغتيال قيادات من حماس بينهم عنصر من وحدة الظل في البريج

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة التي استهدفت أمس السبت، منزلا في منطقة البريج وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد مصور قناة الجزيرة أحمد وشاح، أدت أيضا إلى مقتل سباعي أبو حسنة، الذي يُزعم أنه عنصر في وحدة الظل التابعة لحركة حماس والمسؤولة عن ملف الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت المصادر أن أبو حسنة كان قد ظهر في وقت سابق خلال مراسم إطلاق سراح أحد الأسرى الإسرائيليين، في مشهد لاقى صدى واسعا آنذاك، كما أشارت إلى استشهاد عنصر آخر من الحركة يُدعى عبد الرحمن أبو غرقود في الاستهداف ذاته.