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طوباس: مستوطنون يتلفون خطا ناقلا للمياه شرق طمون

الأحد 21 يونيو 2026 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: مستوطنون يتلفون خطا ناقلا للمياه شرق طمون



رام الله/سما/

أتلف مستوطنون، الليلة الماضية، خطا ناقلا للمياه وسرقوا جزءا منه في عدة مناطق بمنطقة عاطوف شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مستوطنين أتلفوا خطا ناقلا للمياه يغذي مزارع المواطنين، وسرقوا جزءا منه، كما أتلفوا عدادات مياه، وأجزاء من شبكات الري العائدة للمواطنين شرق عاطوف.

وأضاف، أن المنطقة تشهد تصعيدا متواصلا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، يتمثل في عمليات التجريف المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بهدف شق طريق عسكري، إلى جانب الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم.

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