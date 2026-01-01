توقع استقالة رئيس وزراء بريطانيا الاثنين

ذكرت صحيفة الأوبزرفر أن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه يوم الاثنين ويحدد إطارا زمنيا لرحيله.
وقالت الصحيفة إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعد أن تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين.
وأشار التقرير إلى أن ستارمر يناقش الأمر مع زوجته في تشيكرز، مقر إقامته الريفي، قبل اتخاذ قرار نهائي، لكن كبار الشخصيات في حزب العمال يتوقعون صدور بيان واضح بشأن مستقبله بحلول يوم الاثنين.
وتتصاعد الدعوات لتنحي ستارمر منذ الخسائر الكبيرة التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية خلال شهر مايو/أيار، ويشكل هؤلاء النواب الآن نحو ربع أعضاء الحزب البالغ عددهم 403 نواب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وبحسب التقارير، تحدث ستارمر يوم الجمعة مع عدد من وزراء حكومته، وأبلغه بعضهم بأنه ينبغي عليه تحديد جدول زمني لمغادرة منصبه.