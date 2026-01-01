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الاشتباه بأول إصابة بفيروس الإيبولا في إسرائيل لمسافر عاد من الكونغو

الأحد 21 يونيو 2026 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاشتباه بأول إصابة بفيروس الإيبولا في إسرائيل لمسافر عاد من الكونغو



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، الاشتباه بتسجيل أول حالة إصابة بمرض الإيبولا في إسرائيل، لشخص عاد مؤخراً من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويخضع حالياً للعلاج في العزل داخل مستشفى رمبام في حيفا.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض ظهرت عليه أعراض تتوافق مع المرض، وإنه يتلقى العلاج وفق إجراءات العزل والبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة.

وأضافت أن سلسلة من الفحوصات المخبرية تُجرى حالياً للتحقق من الاشتباه، مشيرة إلى أن استكمال الفحوصات والحصول على نتيجة نهائية قد يستغرق نحو 48 ساعة، لأسباب سريرية ووفقاً للبروتوكولات الطبية المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الحالة ما تزال قيد الاشتباه فقط، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا في إسرائيل.

وأوضحت أنها بدأت تحقيقاً وبائياً لتحديد المخالطين المحتملين للمريض، مؤكدة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع أي شخص يستدعي الأمر متابعته، وأن من لم يتلقَّ اتصالاً من الوزارة لا يُطلب منه اتخاذ أي إجراء في هذه المرحلة.

وشددت وزارة الصحة الإسرائيلية على أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء، وإنما من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب تظهر عليه الأعراض، أو عبر ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات.

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