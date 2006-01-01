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بيانات مسربة تكشف "مجتمعا سريّا" عالميا من شخصيات نافذة.. طائفة جديدة؟

الأحد 21 يونيو 2026 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيانات مسربة تكشف "مجتمعا سريّا" عالميا من شخصيات نافذة.. طائفة جديدة؟



القدس المحتلة / سما /

تداولت تقارير إعلامية ادعاءات بشأن تسريب سجلات داخلية تعود إلى مجتمع سري يُعرف باسم "ديالوغ"، يُقال إن رجل الأعمال بيتر ثيل، أحد مؤسسي شركة تحليل البيانات والبرمجيات "بالانتير"، أسهم في تأسيسه.

 
وبحسب تقرير نشرته مجلة "وايرد" تم الكشف عن سجلات داخلية مرتبطة بالمجتمع، الذي يُعتقد أنه تأسس عام 2006 على يد ناشط سيبراني سويسري.
 
وذكر التقرير أن المجتمع، الذي يعتمد نظام العضوية بالدعوة فقط، يعقد اجتماعات مغلقة تجمع سياسيين وممثلين عن حكومات أجنبية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاع المال ومديرين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا.
 
وأشار إلى تسريب بيانات 222 شخصًا سجلوا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجتمع، المقرر عقده بين 12 و16 أغسطس/آب المقبل قرب العاصمة الإيرلندية دبلن.
 

ولفت إلى أن القائمة المسربة تضمنت بيانات شخصية وحالة العضوية للمشاركين.

 
وذكر أن القائمة شملت أسماء بارزة، من بينها القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أوروبا ألكسوس غرينكيفيتش، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والسيناتور الديمقراطي كوري بوكر، والسيناتور الجمهوري تيد كروز، ومؤسس "لينكدإن" ريد هوفمان، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والشريك المؤسس لشركة "بالانتير" جو لونزديل، ووزير الجيش الأمريكي دان دريسكول.
 
ولفت التقرير إلى أن برنامج الاجتماع يتضمن جلسات مثيرة للجدل، من بينها: "الحرب العالمية الثالثة"، و"تأسيس طائفة"، و"تأسيس حزب سياسي"، و"العودة إلى الطاقة النووية"، و"تقنيات ساحة المعركة"، و"هل يمكن للمال أن يشتري السعادة؟".
 
كما ادعى التقرير أن مجتمع "ديالوغ" يمتلك تطبيقًا إلكترونيًا يهدف إلى إنشاء علاقات عاطفية بين أعضائه غير المتزوجين.
 

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