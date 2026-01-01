منصة X تضع تحذيرا على منشور لبن غفير دعا فيه إلى "إحراق لبنان"

القدس المحتلة / سما /

وضعت منصة X تحذيراً على منشور لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا فيه إلى "إحراق لبنان"، وذلك عقب مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.

وأوضحت المنصة أن المنشور "انتهك قواعد X"، لكنها قررت الإبقاء عليه متاحاً للجمهور بدعوى أن الاطلاع عليه يندرج ضمن "المصلحة العامة".

وجاء في الرسالة المرفقة أعلى المنشور: "هذا المنشور انتهك قواعد X، إلا أن المنصة قررت أنه قد يكون من المصلحة العامة أن يظل متاحاً".

وكان بن غفير قد نشر دعوة لتصعيد واسع ضد لبنان عقب مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال المواجهات في جنوب لبنان، قائلاً إن "كل لبنان يجب أن يحترق"، وهو ما أثار موجة انتقادات وردود فعل دولية واسعة.

ولم تعلن منصة X عن اتخاذ إجراءات إضافية بحق حساب بن غفير، مكتفية بإضافة التحذير على المنشور مع الإبقاء عليه منشوراً للعامة.