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سورية: قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتدهم عددا من المنازل

الأحد 21 يونيو 2026 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتدهم عددا من المنازل



القدس المحتلة / سما /

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سورية، حيث نفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين بعد تقدمها إلى أطراف قرية عابدين، في أحدث سلسلة من الانتهاكات التي تشهدها المنطقة الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوة، التي ضمت أكثر من عشر آليات عسكرية، توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين، قبل أن تصل إلى أطراف قرية عابدين، حيث داهمت عددا من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

كما تزامن التوغل مع تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة.

وتشهد محافظات الجنوب السوري، ولا سيما درعا والقنيطرة، تصعيدا إسرائيليا متواصلا يتمثل في غارات جوية وتوغلات برية وإقامة حواجز عسكرية، إلى جانب مداهمات للمنازل واعتقالات تستهدف مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر منذ إعلان إسرائيل، عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وسيطرتها على المنطقة العازلة، بينما تؤكد الحكومة السورية تمسكها بالاتفاقية.

وتتهم دمشق إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال التوغلات العسكرية والاعتداء على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية، ومشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر وفق القانون الدولي، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات.

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