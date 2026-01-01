تجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين يدعو إلى دعم المبادرات الصحية في المناطق المتضررة

رام الله/سما/

في ظل التحديات الإنسانية والصحية المتفاقمة التي تواجهالفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، يواصل تجمعالأطباء الفلسطينيين المستقلين تنفيذ حزمة متكاملة منالمشاريع الصحية التنموية والتدريبية الهادفة إلى تعزيزالخدمات الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعايةالصحية، ودعم المؤسسات المجتمعية، إلى جانب الاستثمارفي تطوير الكوادر الطبية في الميدان.

وتستند رؤية التجمع إلى تقديم استجابة شاملةللاحتياجات المتزايدة للمجتمعات الفلسطينية، من خلالبرامج تجمع بين التدخلات الطبية المباشرة، والتدريبالمهني، ودعم البنية التحتية الصحية، بما يسهم في تعزيزصمود المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وإسناد القطاع الصحي الفلسطيني بشقيه الأهليوالحكومي، وتطوير المنظومة الصحية من خلال برامجالابتعاث الطبي، والأجهزة المتطورة الحديثة.

العيادة الطبية المتنقلة.. وسيلة سهلة للوصول إلى المناطقالمحرومة من الخدمات

ويُعد مشروع العيادة الطبية المتنقلة أحد أبرز المبادراتالتي ينفذها التجمع، حيث تم تجهيز عيادة متكاملة تجوبالقرى والتجمعات السكانية البعيدة في القدس والضفةالغربية لتقديم الفحوصات الطبية المجانية، وإجراء التحاليلالمخبرية، وصرف الأدوية للمحتاجين.

ويهدف المشروع إلى معالجة النقص في الخدمات الصحيةبالمناطق النائية، وتقريب الرعاية الطبية من السكان الذينيواجهون صعوبات في الوصول إلى المراكز الصحيةوالمستشفيات، بما يضمن حصولهم على الخدماتالأساسية بصورة منتظمة.

كما يعمل الفريق على توفير أيام طبية مجانية لتلبيةالاحتياجات الصحية المتزايدة تستهدف الفئات الأكثراحتياجاً، حيث يتم خلالها تقديم الاستشارات الطبيةوالفحوصات والعلاجات الأساسية مجاناً لتخفيف الأعباءالاقتصادية عن الأسر المحتاجة وتحسين فرص حصولهاعلى الرعاية الطبية المناسبة.

هذا إلى جانب إنشاء نقاط طبية ميدانية داخل مناطقالنزوح لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتدخلاتالإسعافية العاجلة للمتضررين والنازحين، والتي تلعب دوراًمحورياً في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، خاصةفي المناطق التي تتعرض لظروف إنسانية صعبة، من خلالتوفير خدمات طبية مباشرة تسهم في الحد من معاناةالسكان وتحسين ظروفهم الصحية.

الاستثمار في الكوادر الطبية وبناء القدرات

ويولي التجمع أهمية خاصة لتطوير قدرات العاملين فيالقطاع الصحي عبر تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبيةالمتخصصة المعتمدة دولياً، بهدف تعزيز جاهزية الكوادرالطبية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحرجة.

ومن أبرز هذه البرامج دورة الدعم المتقدم للحياة فيالإصابات (ATLS)، التي تركز على تأهيل الأطباءوالعاملين في القطاع الصحي للتعامل مع الإصاباتالبالغة والحوادث الطارئة وفق أحدث البروتوكولات الطبيةالعالمية، إلى جانب دورة الدعم المتقدم للحياة القلبيةالوعائية (ACLS)، التي تُعد من أهم الدورات المتخصصةفي الإنعاش القلبي والرئوي وإدارة الطوارئ القلبية، حيثتمنح المشاركين المهارات اللازمة للتدخل السريع وإنقاذحياة المرضى في الحالات الحرجة.

ويستكمل التجمع هذه المنظومة التدريبية من خلال دورةالدعم الأساسي للحياة (BLS)، التي توفر تدريباً عملياًعلى مهارات الإسعاف الأولي والاستجابة الفورية لحالاتتوقف القلب والتنفس وفقدان الوعي، بما يعزز من كفاءةالكوادر الصحية في التعامل مع الحالات الطارئة المختلفة.

توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الطبيالفلسطيني

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي والتطورات التقنيةالحديثة، أطلق التجمع برنامجاً تدريبياً متخصصاً فيتطبيقات الذكاء الاصطناعي يستهدف أعضاء نقابةالأطباء، بهدف تعريفهم بأحدث الأدوات والتقنيات التييمكن توظيفها في الجوانب الإدارية والتنظيمية والمهنيةداخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداءوتحسين إدارة الموارد والخدمات.

وعلى صعيد الخدمات العلاجية، ينفذ التجمع مشروعاًمخصصاً لتوفير العمليات الجراحية للمرضى غير القادرينعلى تحمل تكاليف العلاج، حيث يتيح هذا البرنامج إجراءتدخلات جراحية ضرورية للمرضى من ذوي الدخل المحدود،بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة للعديدمن الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة.

دعم المستشفيات، وتوفير العمليات الجراحية للمرضى الأكثر احتياجا وفقراً

كما يركز جهوده على دعم المستشفيات غير الحكومية منخلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية التي تفتقرإليها بعض المرافق الصحية، إضافة إلى تحديث واستبدالالمعدات القديمة أو غير الصالحة للاستخدام، وذلك لرفعمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين كفاءةالمؤسسات الصحية، فضلاً عن المساهمة في توفير مصادردعم تساعد على تمويل العمليات الجراحية المجانية وبرامجالمتابعة الطبية للمرضى المستحقين.

وتشمل أيضاً برامج التجمع مشروعات دعم خدماتالإسعاف والطوارئ في المناطق المتأثرة بالأحداث الميدانيةوالتوترات المستمرة، من خلال تعزيز قدرات فرق الاستجابةالطبية وتوفير الدعم اللازم للتعامل مع الإصابات والحالاتالحرجة، وذلك لتسريع عملية الوصول إلى المصابين وتقديمالرعاية الطبية العاجلة في الوقت المناسب، بما يقلل منالمخاطر الصحية الناتجة عن تأخر التدخل الطبي.

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