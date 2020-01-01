وفاة زياد عبد الفتاح الأديب والكاتب والرئيس الأسبق لوكالة الأنباء الفلسطينية

رام الله/سما/

نعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، رئيسها الأسبق، الروائي والإعلامي، زياد عبد الفتاح، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وتقدم المشرف العام على الإعلام الرسمي، رئيس مجلس إدارة "وفا"، الوزير أحمد عساف، باسمه، وباسم المدراء العامين، والكادر الصحفي والإداري، وعموم العاملين في وكالة "وفا"، بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد ومن الأسرة الصحفية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولد زياد عبد الفتاح في مدينة طولكرم وأنهى دراسته الثانوية فيها وعمل بعدها مدرسًا لمدة ثلاث سنوات في أريحا ثم في نابلس ثم في مخيم طولكرم. حصل على دبلوم في التربية وعلم النفس أثناء عمله كمدرس، انتسب لكلية الحقوق في دمشق ثم جامعة عين شمس في القاهرة حيث تخرج منها أثناء عمله كمدير عام لوكالة "وفا" عام 1975.

يعد أحد مؤسسي إذاعة صوت العاصفة في القاهرة عام 1968. عمل كادرًا رئيسيًا معلقًا وكاتبًا وعضوًا في قيادتها التنظيمية. عام 1971 طلبت القيادة منه المشاركة في تأسيس إذاعة درعا وبعدها بشهور الانتقال إلى بيروت للعمل في الإعلام حيث عمل مراسلاً للإذاعات الفلسطينية، ومحررًا وكاتبًا في مجلة "فلسطين الثورة".

بدأ العمل على تأسيس وكالة الأنباء الفلسطينية (وفـا) في عام 1972 حيث كان ومجموعة الشباب الذين يعملون معه يصدرون النشرة ابتداء من كتابتها على الآلة الكاتبة وحتى توزيعها. عام 1984 اختير نائبا لرئيس تحرير مجلة "لوتس" الناطقة باسم اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا.

صدر مرسوم من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1994 بتشكيل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وكان هو رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها برتبة وكيل مساعد.

قلده الرئيس محمود عباس عام 2020 وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"، تقديرا لمسيرته النضالية والأدبية والإعلامية المتميزة، وانخراطه في الدفاع المخلص عن قضية شعبه ووطنه.