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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 13 آخرين في معارك جنوب لبنان

السبت 20 يونيو 2026 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 13 آخرين في معارك جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل جنديين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك خلال معارك مع مقاتلي حزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

ووفقا لإعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد قتل الرقيب أول نير بن آري (21 عاما)، من مستوطنة "كيرم مهارال"، وهو مقاتل في وحدة الكوماندوز النخبوية "مجلان".

وأوضحت التفاصيل أن الحادثة وقعت الليلة الماضية في محيط قرية تبنيت بجنوب لبنان إثر تعرض القوة لإطلاق كثيف للقذائف والطائرات المسيرة المتفجرة من قبل حزب الله، مما أسفر أيضا عن إصابة 13 جنديا آخرين من الوحدة ذاتها، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وفي السياق ذاته، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم القتيل الثاني وهو الرقيب يؤآف كلاين (21 عاما)، من سكان هرتسليا، وهو مقاتل في سلاح المدرعات التابع للكتيبة 52.

وقد قتل جراء تعرض دبابته لاستهداف مباشر أدى إلى تدميرها بالقرب من قرية تبنيت في القطاع الأوسط بجنوب لبنان (منطقة النبطية).

وأدت هذه الحادثة، التي وصفها الإعلام العبري بـ "كارثة دبابة قائد الكتيبة"، إلى مقتل قائد الكتيبة 52 نفسه المقدم دور بن سمحون، بالإضافة إلى مقاتلين اثنين آخرين كانت القوة ترافقهما.

وتشير التحقيقات العسكرية الأولية للجيش الإسرائيلي إلى أن الدبابة تعرضت لإصابة خارجية مباشرة، ويرجح الخبراء العسكريون أن تكون ناجمة عن طائرة مسيرة انقضاضية متفجرة أو صاروخ موجه متطور مضاد للدروع اخترق هيكل الدبابة، حيث وقعت الحادثة خلال عملية عسكرية واسعة تهدف للسيطرة على مجمع عسكري محصن تابع لحزب الله في منطقة سلسلة جبال علي طاهر المطلة على النبطية.

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