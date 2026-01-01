استطلاع: أغلبية ترفض ترشح نتنياهو مجدداً وبركات الأوفر حظا لخلافته

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع نشرته "القناة 12" العبرية، الجمعة، أن أغلبية الإسرائيليين تعتقد أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا ينبغي أن يترشح للانتخابات المقبلة، فيما يرى معظمهم أن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران سيئ لإسرائيل.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي عرضه برنامج "أولبان شيشي"، قال 59% من المشاركين إن على نتنياهو التنحي وعدم خوض الانتخابات المقبلة، مقابل 33% رأوا أنه ينبغي أن يترشح، فيما أجاب 8% بـ"لا أعرف"، وبين ناخبي معسكر نتنياهو، قال 11% إنهم لا يعتقدون أنه يجب أن يترشح مجددا.

"خلافة نتنياهو"

وفي ما يتعلق بخلافة نتنياهو داخل حزب الليكود، تصدر، بحسب الاستطلاع، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قائمة المرشحين المحتملين لقيادة الحزب في "اليوم التالي" بنسبة تأييد بلغت 18%، تلاه وزير القضاء، ياريف ليفين، بنسبة 9%، ثم وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بنسبة 7%، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، بنسبة 6%.

وجاء رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، في المرتبة التالية بنسبة 4%، فيما حل وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، في ذيل القائمة بنسبة 1% فقط، بينما أجاب 17% من المشاركين بأنهم لا يعرفون من يفضلون لقيادة الحزب.

"النووي الإيراني"

وفي محور آخر، أظهر الاستطلاع تقييما سلبيا لأداء نتنياهو وترامب في إدارة الحرب مع إيران والاتفاق الذي تم التوصل إليه معها.

وقال 56% من المستطلعة آراؤهم إن أداء نتنياهو كان "سيئا بالمجمل"، مقابل 37% رأوا أنه "جيد بالمجمل".

أما ترامب فحصل على تقييم سلبي أكبر، إذ اعتبر 68% أن إدارته للحرب مع إيران والاتفاق كانت "سيئة بالمجمل"، مقابل 25% رأوا أنها "جيدة بالمجمل".

كما أظهرت النتائج أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران سيئ لإسرائيل، مقابل 9% فقط قالوا إنه جيد، فيما أجاب 24% بأنهم لا يعرفون.

وبحسب الاستطلاع، تتقارب المواقف بين معسكري الائتلاف والمعارضة حيال الاتفاق؛ إذ قال 67% من ناخبي الائتلاف و79% من ناخبي المعارضة إنه اتفاق سيئ لإسرائيل.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أبدى الإسرائيليون تشاؤما بشأن إمكانية منع طهران من امتلاك سلاح نووي، إذ قال 45% إن إيران ستنجح في الوصول إلى سلاح نووي، مقابل 31% رأوا أنها لن تنجح، فيما أجاب 24% بـ"لا أعرف".

وتفاوتت التقديرات بين المعسكرين السياسيين، إذ قال 33% من ناخبي الائتلاف إن إيران ستنجح في الوصول إلى سلاح نووي، بينما ارتفعت النسبة إلى 58% بين ناخبي المعارضة.