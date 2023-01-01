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شهيدة برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

السبت 20 يونيو 2026 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدة برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة



غزة/سما/

استشهدت المواطنة تغريد زملط، يوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وباستشهاد المواطنة زملط، يرتفع عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم إلى خمسة، بينهم طفلتان وامرأة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,023 شهيدا، و173,316 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1012، وإجمالي الإصابات إلى 3,208، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.

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