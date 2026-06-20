38 الف طالب يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة الكترونياً في قطاع غزة

توجه صباح اليوم السبت، نحو 38 الف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد والصعوبة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وعلى وقع الغارات الاسرائيلية التي حصدت ارواح ستة مواطنين واصابت اعداد اخرى خلال الـ24 ساعة الماضية توجه طلبة القسم الأدبي في الساعة التاسعة صباحا فيما اكمل طلبة العلمي الامتحانات في الساعة الحادية عشر.

ووفرت بعض الجمعيات الخيرية انتر نت مجاني وكهرباء في قاعات خاصة فيما تقدم الآلاف للامتحانات من داخل خيام النازحين.

وارتقى في قطاع غزة أكثر من 8000 طالب وطالبة في سن المدرسة، و350 معلماً ومعلمة وموظفاً إداري خلال الحرب إلى جانب عشرات العلماء والأكاديميين.

ودمر طيران الاحتلال ومدفعيته بشكل كلي أو جزئي ما يزيد عن 85% من المباني المدرسية والجامعيةفي القطاع، فيما تحولت بقيتها إلى مراكز إيواء مكتظة بالنازحين تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ويتوجه ايضا 1320 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزة الذين تمكنوا من الخروج إلى مصر ودول أخرى لتقديم امتحانات الثانوية العامة في مراكز وقاعات خاصة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والسفارات الفلسطينية.

واشتكي عدد من الطلاب من عدم توفر اجهزة حاسوب او اجهزة اتصال خلوي لديهم في ظل منعها من قبل الاحتلال اضافة إلى ضعف خدمة الإنترنت بسبب الحرب.