رئيس الوزراء يطلق امتحان الثانوية العامة من قريتي المغير وأبو فلاح

رام الله/سما/

أطلق رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، امتحان الثانوية العامة للعام 2026 من مدرستي بنات المغير الثانوية وبنات أبو فلاح الثانوية، بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وعدد من الوزراء والمسؤولين ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، وكوادر من وزارة التربية والتعليم العالي.

وقال رئيس الوزراء: "إن إطلاق امتحان الثانوية العامة من قريتي المغير وأبو فلاح هو بمثابة رسالة دعم لأهلها الذين يواجهون اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال بشكل متواصل، ورسالة إلى طلبتنا بأن العلم والمعرفة سيبقيان سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات، وأن إرادة النجاح لدى أبناء شعبنا أقوى من كل محاولات التضييق والاستهداف".

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل من أجل حماية حق الطلبة في التعليم وتوفير الظروف المناسبة التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية رغم التحديات.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس للطلبة وللأسرة التعليمية ولأهالي المغير وأبو فلاح، وأبناء شعبنا في كل مكان، مثمناً الجهود التي تبذلها كوادر التربية والتعليم، ومختلف المؤسسات التي عملت طوال الفترة الماضية على التحضير لعقد امتحان الثانوية العامة في الضفة وغزة و46 دولة حول العالم.

من جانبه، أكد برهم أن انطلاق الامتحان اليوم يتوج مسيرة 12 عاماً للطلبة المتقدمين، كما يأتي بعد عام صعب تزايدت فيه التحديات أمام قطاع التعليم، منوهاً إلى أن انطلاقته بشكل موحد في القدس والضفة وقطاع غزة والخارج يدلل على بقاء التعليم مَعلماً من معالم الوحدة الوطنية وركيزة صلبة لبناء وإرساء مرتكزات دولة فلسطين.

كما وجه التحية لمؤسستي الرئاسة والحكومة على دعم مسيرة التعليم وتطويره رغم التحديات الماثلة، مؤكداً المضي قُدماً في مسار التطوير ضمن خطوات ممنهجة؛ مثمناً جهود جميع المعلمين والمعلمات وأبناء الأسرة التربوية كافة والمؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء الداعمين والمناصرين للتعليم.

بدورها، قالت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام إن "المغير تتعرض لعدوان ممنهج من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، لإنهاء كل ما هو فلسطيني، ومحاولة لتهجير السكان، واليوم رسالتنا هي رسالة صمود، كما باقي القرى والمخيمات، والمدن، وسيبقى العلم والتعلم هو سلاحنا الأول".

ويتقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام 91,138 طالباً وطالبة، منهم 51,499 في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، إضافة إلى 1,941 من طلبة القطاع الموجودين خارج فلسطين ويتوزعون على 46 دولة حول العالم. ويتوزع الطلبة على مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، بواقع 55,751 في الفرع الأدبي و25,349 في الفرع العلمي، فيما يتوزع الباقون على الفروع الشرعية والمهنية والتقنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحانات طلبة قطاع غزة تعقد إلكترونياً بالكامل للعام الثالث على التوالي عبر منصة "وايز سكول"، فيما تعقد الامتحانات في الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية، مع التوجه لعقد اختبار التربية الدينية إلكترونياً داخل القاعات الامتحانية. كما يتقدم للامتحان هذا العام 65 أسيراً في سجون الاحتلال.