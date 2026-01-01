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النرويج تعتزم حظر تداول مواطنيها ‌وشركاتها سلعا منتجة في المستعمرات

السبت 20 يونيو 2026 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تعتزم حظر تداول مواطنيها ‌وشركاتها سلعا منتجة في المستعمرات



أوسلو /وكالات/

قالت الحكومة النرويجية، إنها تعتزم ​فرض حظر على تداول مواطنيها ‌وشركاتها سلعا منتجة في مستعمرات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.

وقال وزير ​الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان، "ينبغي ⁠ألا يستفيد المواطنون والشركات ​في النرويج من أنشطة تساعد استمرار ​نشاط الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".

ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي ​من المرجح أن يقره ​البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد وتصدير ‌السلع ⁠مع مستعمرات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يحظر أيضا المعاملات العقارية.

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