المغرب يهزم أسكتلندا ويحقق أول فوز عربي في مونديال 2026

وكالات /سما/

انتهت المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره الاسكتلندي بفوز أسود الأطلس بنتيجة (1-0)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة (C) في كأس العالم 2026.

وسجل اسماعيل صيباري الهدف الوحيد للقاء مبكرا في الدقيقة الثانية، ليمنح المنتخب المغربي فوزا ثمينا.

وتلقى صيباري تمريرة من زميله براهيم دياز في الدقيقة الثانية من المباراة سددها بقوة داخل الشباك الأسكتلندية.

ويعد هذا الفوز هو الأول للمنتخبات العربية في المونديال الجاري، الانتصار رقم 7 للمنتخب المغربي على مر تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتصدر منتخب "أسود الأطلس" سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد إسكتلندا عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.