قتيلان من بلدتي بقعاثا وحرفيش بجريمة إطلاق نار في الجولان

القدس المحتلة/سما/

قتل شخصان بعد إصابتهما بجروح حرجة، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت اليوم الجمعة في بلدة بقعاثا بالجولان السوري المحتل.

وقال موقع "عرب 48" إن مروان أبو شاهين من بلدة بقعاثا، وسعادة سعادة من بلدة حرفيش، تعرضا لإطلاق نار في جريمة جديدة، وأدت إلى مقتلهما على الفور.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 127 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال الجريمة المنظمة والعنف في البلدات العربية، وسط غياب خطوات فاعلة من الحكومة الإسرائيلية، للحد من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا قضوا بإطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل إخفاقها في كبح الجريمة، وملاحقة منظمات الإجرام، الأمر الذي يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا عاما بعد عام.