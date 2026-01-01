  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

على نتنياهو أن يهدأ ويستخدم راسه ..ترامب: طلبت من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والرد كان إيجابيا

الجمعة 19 يونيو 2026 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
على نتنياهو أن يهدأ ويستخدم راسه ..ترامب: طلبت من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والرد كان إيجابيا



وكالات /سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان على لبنان، شملت اتصالا هاتفيا بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وبنيامين نتنياهو.

وفي السياق ذاته، نقل مراسل شبكة "NBC" الأمريكية في البيت الأبيض عن الرئيس دونالد ترامب تأكيده أنه أجرى اتصالات مع الجانب الإسرائيلي وطالبهم بشكل مباشر بالموافقة على إعلان وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان قد تحدث شخصيا مع نتنياهو خلال الساعات الأخيرة، مكتفيا بالقول إن الرد الإسرائيلي الذي تلقاه كان "إيجابيا"، ووصف التوصل إلى هذا الاتفاق بأنه سيكون بمثابة "الكرز الصغير فوق الكريمة".

وحول الغارات الجوية المكثفة التي شنتها قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية قبيل الحديث عن التهدئة، علق ترامب بالقول: "لطالما كانت علاقتي جيدة مع بيبي (نتنياهو)، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك ببساطة أن تهدأ وأن تستخدم رأسك".

الأكثر قراءة اليوم

آلاف الجنود الدوليين يصلون اسرائيل: مجلس السلام يكشف عن البدء في تدريب 20 الف شرطي في غزة

مقتل اربعة جنود اسرائيليين في معارك مع حزب الله ..18 شهيدا وعشرات الجرحى المدنيين في مجازر اسرائيلية فجر اليوم في جنوب لبنان

مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار

بعد أشهر من اعتقاله ..قاض أمريكي يخلي سبيل الفلسطيني صلاح صرصور

استطلاعات رأي اسرائيلية : آيزنكوت يتجاوز بينيت ويزاحم الليكود على المركز الأول

وزيرة الخارجية البريطانية تبحث مع د.شعت دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أوكرانيا تشن أكبر هجوم على موسكو منذ سنوات: حرائق بمصفاة نفط وتعطّل مطارات العاصمة

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب : نتنياهو سيحاول تخريب الصفقة مع إيران

نعيم قاسم: لا نخشى الموت.. وقرارنا بالمواجهة كربلائي لا سقف له وسوريا رفضت المشاركة في كماشة إسرائيلية ضد لبنان

مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار

حماس تتسلم ورقة معدلة من مجلس السلام حول تطبيق خطة ترامب في قطاع غزة

آلاف الجنود الدوليين يصلون اسرائيل: مجلس السلام يكشف عن البدء في تدريب 20 الف شرطي في غزة