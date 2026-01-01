ترامب: إيران لن تحصل على أي أموال ومن ينتقد الاتفاق غبي وسنواصل تنفيذه

واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران هي من قبلت بالتفاهم الأخير مدفوعة بحالة من "اليأس"، نافياً أن يكون الجانب الأميركي قد أقدم على هذه الخطوة تحت أي ضغوط.

وشدد ترامب على أن طهران لن تحصل بموجب هذا الاتفاق على أي أموال، قائلاً: "إيران لن تحصل على أي أموال.. ولا حتى 10 سنتات".

وفي معرض حديثه عن الوضع العسكري الحالي، أوضح ترامب أن الحرب قد أضعفت إيران بشكل كامل، مستطرداً أنه لم يعد لديها بعد الآن سلاح جو، أو بحرية، أو معدات دفاع جوي، أو منظومات رادارات.

وفي سياق داخلي، شن الرئيس الأميركي هجوماً حاداً على معارضي الاتفاق، واصفاً من ينتقد هذا التفاهم مع إيران من أعضاء الحزب الديمقراطي بـ "الأغبياء".

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن "أمر إيران قد انتهى"، معلناً أن الإدارة الأميركية ستمضي قدماً في تنفيذ فترة الـ 60 يوماً المقررة.