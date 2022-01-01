أكبر نقابة عمالية أميركية تسحب استثماراتها من إسرائيل

وكالات /سما/

صوّت مندوبو المؤتمر الدستوري التاسع والثلاثين لاتحاد عمال السيارات (UAW) في ديترويت، ميشيغان، على سحب استثماراتهم من سندات إسرائيل وذلك خلال المؤتمر الدستوري التاسع والثلاثين للاتحاد، الذي انعقد في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان بين 15 و18 يونيو/حزيران 2026.

وحصل القرار الذي تم التصويت عليه اليوم الخميس على تأييد 321 مندوبًا مقابل 287، ليصبح الاتحاد، الذي يضم نحو 400 ألف عضو، أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة تعلن رسميًا سحب استثماراتها من إسرائيل.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد يمتلك ما لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي في هذه الاستثمارات.

وشهد التصويت دعمًا من قطاعات مختلفة داخل الاتحاد، شملت عددًا كبيرًا من مندوبي صناعة السيارات في ميشيغان، إلى جانب ممثلين عن قطاعي الخدمات القانونية والتعليم العالي.

وقد قاد مندوبو حركة "توحيد جميع العمال من أجل الديمقراطية" (UAWD) ، وهي حركة النضال الطبقي التابعة للاتحاد والتي تُمثل أعضاءه في جميع أنحاء البلاد، جهود سحب الاستثمارات.

يناضل أعضاء اتحاد عمال السيارات (UAW) منذ أكثر من خمسين عامًا من أجل سحب أموال اشتراكاتهم من سندات إسرائيل.

ففي سبعينيات القرن الماضي، نظم تجمع العمال العرب التابع لاتحاد عمال السيارات وقفات احتجاجية أمام فعاليات الاتحاد ، ونفذ إضرابات ، ونظم فعاليات للمؤتمر الدستوري للاتحاد عام 1974 للمطالبة بسحب الاستثمارات.

وضاعف العمال جهودهم بعد أن صعّدت اسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطوّرت منظمة UAWD ونظّمت برنامجًا للنضال الطبقي يتضمن تعديلات دستورية، مستندةً إلى مبادئها المتمثلة في نضال القاعدة الشعبية، وديمقراطية العمال، وسيطرة العمال على أماكن العمل، والتضامن العمالي الدولي، والاستقلال السياسي.

ويتضمن البرنامج نسخةً أكثر صرامةً من تعديل سحب الاستثمارات لإنهاء تواطؤ UAW مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية وإنهاء الحروب الإمبريالية. وقدّم أعضاء UAWD التعديل إلى اجتماعات الأعضاء في العديد من الفروع المحلية في أنحاء البلاد. وصوّت أعضاء الفروع المحلية 869 و1115 و2320 و2325 و7902 لصالح إحالة التعديل إلى المؤتمر.

في البداية، استبعدت قيادة اتحاد عمال السيارات (UAW) مسألة سحب الاستثمارات من جدول أعمال المؤتمر.

وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، قدمت أولغا كارونوس، وهي عضوة في الاتحاد وعاملة في مجال الخدمات القانونية من نيويورك، اقتراحًا لسحب التعديل من اللجنة. وقد أيد 147 مندوبًا الاقتراح، متجاوزين بذلك النصاب المطلوب وهو 128 مندوبًا لإدراجه على جدول الأعمال.

ونوقش التعديل وأقره المؤتمر يوم الخميس الموافق 18 يونيو، بأغلبية 321 صوتًا مقابل 287 صوتًا.

وجاء هذا التصويت استجابةً لضغوط عمالية متواصلة ومطالبات باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية من قبل العديد من فروع الاتحاد المحلية.

منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤، قادت منظمة "العمال من أجل فلسطين" الجهود داخل الحركة العمالية الأمريكية لدعم خط اعتصام حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) الذي يقوده الفلسطينيون.

وقد نظمت المنظمة احتجاجات وقرارات في اتحاد عمال السيارات (UAW) وفي نقابات عمالية أخرى في مختلف أنحاء الحركة، والعديد من أعضاء اتحاد عمال السيارات الذين دعموا تعديل سحب الاستثمارات هم أيضاً أعضاء قدامى في "العمال من أجل فلسطين".

في وقت سابق من يوم الأربعاء، قدّم مايك ديفيس، عضو اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAWD) وعامل تصنيع قطع غيار من ولاية أوهايو، اقتراحًا لطرح التعديل الأكثر تشددًا المؤيد للفلسطينيين للتصويت. إلى جانب إجبار إسرائيل على سحب استثماراتها، يدعم تعديل الاتحاد، المعنون " إنهاء التواطؤ مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، العمال الذين يُضربون لوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، ويضع معايير لتأييد السياسيين، ويقطع العلاقات مع منظمة الهستدروت العمالية التي كانت تُمارس نظام الفصل العنصري. أيّد 69 مندوبًا اقتراح ديفيس، وهو عدد أقل من العدد المطلوب وهو 128 مندوبًا.

كان من شأن النسخة الأقوى من تعديل اتحاد عمال الأسلحة (UAWD) أن تُمكّن عمال صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بتوفير حماية لوظائفهم وأجورهم أثناء الإضراب أو في حال تعرضهم لأي إجراءات انتقامية.

ويُظهر سحب استثمارات اتحاد عمال الأسلحة (UAW) إمكانية تصاعد النضال والتضامن العمالي داخل النقابات الأمريكية، في ظل حشد الطبقة العاملة حول العالم لمكافحة الإبادة الجماعية.

وقد نجحت الحركة المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة في سحب استثماراتها من صناديق الاستثمار العامة في ميشيغان ومينيسوتا ونورث كارولينا ومدينة نيويورك . بل إن عمالاً في بلجيكا وفرنسا واليونان والمغرب وإسبانيا وإيطاليا والسويد وغيرها رفضوا التعامل مع الأسلحة والشحنات المتجهة إلى إسرائيل.

وقدّم مندوبو اتحاد عمال السيارات (UAWD) تعديلاتٍ إلى المؤتمر لمكافحة تسريح العمال ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) .

وقد استبعدت قيادة اتحاد عمال السيارات (UAW) هذه القرارات من جدول الأعمال، ودعا مندوبو اتحاد عمال السيارات (UAWD) إلى مناقشتها.

وهددت هذه التعديلات، بالإضافة إلى التعديل الأكثر تأييدًا لفلسطين، بتقويض اتفاقيات الإنتاج والعمالة التي تحافظ على استقرار سوق العمل.

ينص تعديل اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAWD) لمكافحة التسريح من العمل عبر تقاسم المهام على إلزام مفاوضي الاتحاد بالتفاوض على بنود تقاسم المهام، ما يوزع العمل المتاح على جميع أعضاء وحدة التفاوض بدلاً من تسريح بعض العمال.

ويشير القرار إلى أنه " تم تسريح آلاف من أعضاء الاتحاد مؤخراً من شركات جون دير، وستيلانتس، وجنرال موتورز، وألتيوم، والعديد من منشآت شركة IPS".

وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، قدمت مارجي ثورنتون، عضوة الاتحاد، اقتراحاً لسحبه من اللجنة. وقد أيد الاقتراح 62 مندوباً، وهو أقل من العدد المطلوب وهو 128 مندوباً.

كان من شأن تعديل اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAWD) لإلغاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ومكافحة اعتداءات الدولة على العمال أن يُفعّل اجتماعات للأعضاء لمناقشة الإضراب في حال وقوع اعتداءات من قِبل إدارة الهجرة والجمارك في المنطقة.

وقد طبّق فرع 2325 من اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) بالفعل هيكلاً مماثلاً .

وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، قدّم أندرو إيشن، أحد مؤيدي اتحاد عمال السيارات المتحدين، اقتراحًا لسحب الاقتراح من اللجنة. أيّد 162 مندوبًا الاقتراح، متجاوزًا بذلك العدد المطلوب وهو 128 مندوبًا. نظّم تجمع شون فاين المتحد معارضة للقرار في اجتماعهم صباح الأربعاء، والذي حُثّ فيه المندوبون على الحضور إذا كانوا يرغبون في الحصول على وظائف مستقبلية في اتحاد عمال السيارات المتحدين. نُوقش التعديل ورُفض بالتصويت يوم الخميس الموافق 18 يونيو، وذلك بعد خطابات حماسية حول أهمية بناء قدرات الطبقة العاملة على تعطيل الإنتاج من خلال الإضرابات السياسية.

كان هذا المؤتمر الدستوري الثاني الذي حضرته نقابة عمال السيارات المتحدة (UAWD)، والأول منذ انقسامها العام الماضي بعد فشل محاولة فصيل من قادتها السابقين لحلّها .

وفي مؤتمر عام 2022، طرحت النقابة ثلاثة تعديلات من اللجنة، وهو أمر غير مسبوق في العصر الحديث في ظلّ بيئة مؤتمرات نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) التي اتسمت تاريخيًا بعدم الديمقراطية.

وقد أُقرّ تعديل النقابة، الذي يقضي ببدء احتساب أجر الإضراب في اليوم الأول منه بدلًا من اليوم الثامن، بالإجماع بعد أن حاولت قيادة نقابة عمال السيارات المتحدة العليا عرقلته إجرائيًا.

حركة "توحيد جميع العمال من أجل الديمقراطية" (UAWD) هي حركة النضال الطبقي التابعة لاتحاد عمال السيارات (UAW). وقد نظم أعضاء UAWD في جميع أنحاء البلاد أنفسهم في فروعهم المحلية لإرسال تعديلات النضال الطبقي إلى المؤتمر، وترشحوا كمندوبين عن فروعهم المحلية.