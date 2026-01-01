نتنياهو: لن نتسامح وسنجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا للغاية لقتله جنودنا ..

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "عقب الهجوم الذي شنه حزب الله، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار، أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، بضرب حزب الله بقوة".

وأضاف في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على أكثر من 80 هدفًا، وقضى على عشرات (العناصر) وفي وقت لاحق، هاجم الجيش الإسرائيلي مقر حزب الله في البقاع، صباح اليوم".

وذكر نتنياهو "عقدتُ صباح اليوم اجتماعًا لتقييم الوضع مع وزير الأمن، ورئيس الأركان"، مضيفا: "تعليماتي واضحة: لن تتسامح إسرائيل مع أي هجمات على جنودنا أو أراضينا، وستفرض على حزب الله ثمنًا باهظًا لهذه الهجمات، وسيعمل الجيش الإسرائيلي على إحباط أي تهديد لقواتنا وأراضينا".

وتابع: "كما أوضحت بشكل قاطع، بما في ذلك بالأمس: ستبقى إسرائيل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، طالما كان ذلك ضروريا لحماية البلدات الشمالية".