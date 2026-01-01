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مقتل اربعة جنود اسرائيليين بينهم ضابط كبير في معارك مع حزب الله

18 شهيدا وعشرات الجرحى المدنيين في مجازر اسرائيلية فجر اليوم في جنوب لبنان

الجمعة 19 يونيو 2026 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
18 شهيدا وعشرات الجرحى المدنيين في مجازر اسرائيلية فجر اليوم في جنوب لبنان



بيروت/وكالات/

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع ل​وزارة الصحة العامة​، في بيان، أن "الغارات الكثيفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى صباح يوم الجمعة، تمنع إجلاء الشهداء والجرحى، وقد أدت، في حصيلة لا تزال غير نهائية، إلى سقوط 18 شهيداً و33 جريحاً".

وأوضح ان الحصيلة توزعت على النحو الآتي: في حاروف 7 شهداء و10 جرحى، وفي الدوير 3 شهداء، وفي الشرقية 3 شهداء وجريحان، وفي العباسية شهيد، وفي القطراني شهيدان وجريحان، وفي جبشيت شهيدان، وفي قعقية الجسر جريحان، وفي النبطية جريحان، وفي كفرصير 4 جرحى، وفي عدشيت جريحان، وفي حبوش 9 جرحى.

من جهته اعلن ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ يوم الجمعة، عن "مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك جنوبي لبنان".

وذكرت وسائل إعلام عبرية تفاصيل التحقيق الأولي في الحادثة التي قُتل فيها 4 مقاتلين من الكتيبة 52 في سلاح المدرعات، من بينهم قائد الكتيبة المقدم دور بن شمخون:

خلال الليل، حوالي الساعة 00:20، أصاب هدف مشبوه دبابة تابعة لقوات الكتيبة 52 العاملة تحت قيادة لواء غفعاتي في منطقة قرية كفر تبنيت. وما زال الحادث قيد التحقيق.

وقالت مصادر أمنية بانه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن الحديث يدور عن إصابة طائرة مُسيّرة مفخخة، والواقعة ما تزال قيد

واضافت بانه نتيجة إصابة الهدف للدبابة، قُتل المقدم دور جدليا بن شمخون، وثلاثة مقاتلين آخرين من الجيش الإسرائيلي، وقد تم إبلاغ عائلاتهم، بينما لم يُسمح بعد بنشر أسمائهم وسيتم نشرها لاحقًا.

المقدم دور جدليا بن شمخون تولّى منصب قائد الكتيبة 52 خلفًا للمقدم (أ)، وذلك بعد نحو أسبوع من إصابة المقدم (أ) بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان قبل نحو شهرين.

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