مسؤول أميركي: استمرار هجمات اسرائيل على لبنان أجلت مفاوضات سويسرا

وكالات /سما/

قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، إن أحد الأسباب المحتملة لتأجيل الاجتماع بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم، قد يكون مطالب إيرانية تتعلق بالوضع في لبنان.

وبرزت المطالب خلال المناقشات الأخيرة المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، خصوصاً مع إصرار إسرائيل على استمرار هجماتها في لبنان.

وكان البيت الأبيض أعلن تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا من أجل متابعة المحادثات مع الجانب الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، تصاعدت التساؤلات حول الأسباب الحقيقية.

وأكد البيت الأبيض أكد في بيانه يوم الجمعة، أن "التعقيدات اللوجستية" هي السبب، ظلت التكهنات سيدة الموقف.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنه لن تُعقد المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم كما كان مخططا لها.

مراسم توقيع رسمية

علماً أن سبق أن ذكر مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أنه ستتم إقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق الأميركي الإيراني، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن هذا لم يعد ضروريا بعد توقيع رئيسي البلدين على الاتفاق الأربعاء الماضي.