آلاف الجنود الدوليين يصلون اسرائيل: مجلس السلام يكشف عن البدء في تدريب 20 الف شرطي في غزة

القدس المحتلة/يما/

يواصل مجلس السلام في غزة المضي في تنفيذ "خطة السلام الشاملة" التي طرحها الرئيس الأمريكي ، حيث يعمل حاليا على إنشاء مركز للدعم اللوجستي في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم.

وكشف مسؤول رفيع في المجلس، اليوم الخميس، لصحيفة يديعوت احرنوت عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه من المتوقع انضمام آلاف الجنود الآخرين قريبا لتشكيل منطقة عازلة بين الجيش الإسرائيلي والمناطق التي ستُنقل إدارتها إلى اللجنة الفلسطينية في قطاع غزة.

سيخدم مركز الدعم على الجانب الإسرائيلي، كمحطة عبور لقوات الأمن الدولية، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة إعمار غزة.

وفي المرحلة الأولى، وفقا لمسؤول رفيع المستوى، وصل ضباط من أربع دول: كوسوفو، والمغرب، وكازاخستان، وألبانيا، بينما يجري المجلس محادثات مع أربع دول أخرى لإرسال قوات.

ويأتي هذا في الوقت الذي جمّدت فيه إندونيسيا، التي كان من المفترض أن ترسل قوات أيضا، خططها عقب الحرب، وهي الآن بصدد إعادة النظر فيها.

ويتناقض هذا مع الادعاءات التي سُمعت الشهر الماضي بأن "مجلس السلام" يعاني من نقص التمويل، وأن وضعه القانوني غير واضح.

وكشف مسؤول رفيع: "بدأت القوات الأجنبية بالوصول، بأعداد محدودة في الوقت الراهن. وصلت قوات من كوسوفو، وسنشهد قريباً وصول المزيد من الدول.

وتابع قائلا:" الوضع يتقدم. مركز الدعم اللوجستي في كرم أبو سالم ليس القاعدة النهائية لقوات الجيش الإسرائيلية، بل محطة عبور قبل دخول غزة".

وأضاف: "هناك مفاوضات جارية وغير مباشرة مع حماس. قبل أيام، عُقدت اجتماعات للوسطاء مع حماس في القاهرة. نناقش سبل المضي قدماً، وفي الوقت نفسه نمضي قدماً خطوة بخطوة بغض النظر عن موافقة حماس".

تُنسق أنشطة القوة مع إسرائيل، لا ضدها. لقد اتفقنا على خطة، وستنفذ القوة عملياتها في المناطق المتفق عليها. سيدخل الجنود برفقة ممثلين عن اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية لضمان عدم دخول المسلحين والأسلحة. هذا جزء من العملية.

وبحسب التقرير ستدخل اللجنة غزة قريبا أيضًا." ووفقًا له، ستبقى القوات الأمريكية في إسرائيل في المركز الذي يجري إنشاؤه حاليا في كرم أبو سالم، ولن تتمركز في القواعد التي ستنشئها قوة الاستقرار داخل قطاع غزة.

وأضاف: "من جهة، ستصل قوات حفظ الاستقرار إلى غزة، ومن جهة أخرى، سيبدأ في الأسابيع المقبلة تدريب ضباط الشرطة الفلسطينيين. .نتحدث هنا عن نحو 20 ألف ضابط شرطة فلسطيني ليسوا من حماس.

وقد أعلن الجنرال كاين في مجلس الشيوخ أن إيران لا تقدم أي دعم لفروعها، ولا حتى لحماس نفسها. من الواضح لنا أنهم سيحاولون إثارة المشاكل وتحقيق المزيد من المكاسب، وهذا ليس مفاجئاً لأنها حماس. من الواضح لنا أنهم سيحاولون التلاعب بالأمور ووضع شروط. لكننا نعلم أنهم لم يتلقوا أي وعد من إيران بتلقي أي مساعدة.

وبحسب المسؤول تتعرض حماس لضغوط كبيرة من قطر وتركيا. الوسطاء يدعموننا في الضغط على حماس، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بنزع السلاح. ليس لديهم أي دعم إقليمي. نعمل حالياً على افتراض عدم حصولنا على موافقة حماس. إذا وافقوا، فهذا أمر رائع، ولكن حتى لو لم يوافقوا، فسنواصل العمل.