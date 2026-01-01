استطلاعات رأي اسرائيلية : آيزنكوت يتجاوز بينيت ويزاحم الليكود على المركز الأول

القدس المحتلة/سما/

في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُثير مشاعر متضاربة لدى الرأي العام الإسرائيلي، يتفوق حزب "ياشار!"، بقيادة غادي آيزنكوت ، على حزب الوحدة بقيادة نفتالي بينيت للمرة الأولى ، ويُعادل في شعبيته حزب الليكود، الذي يشهد تراجعاً مستمراً.

بعد نحو شهر، استعادت كتلة المعارضة، باستثناء الأحزاب العربية ، أغلبية 61 مقعدًا. وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، بينما نالت الكتلة الحاكمة 49 مقعدًا فقط.

وتُعدّ نتائج استطلاعات الرأي هذا الأسبوع مثيرةً للجدل، لا سيما وأنّ الصهيونية الدينية، على عكس السابق، تجاوزت نسبة الحسم ومع ذلك، لا يكفي هذا لتشكيل كتلة مانعة للائتلاف.

رداً على السؤال: لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟ كانت الإجابات: الليكود 21 مقعداً، يشار! 21، معاً 20، الديمقراطيون 10، يسرائيل بيتينو 10، شاس 9، عوتسما يهوديت 8، يهودية التوراة الموحدة 7، حداش-تعل 6، الموحدة 4، الصهيونية الدينية 4.

كما أظهر استطلاع صحيفة معاريف أن حوالي نصف الإسرائيليين (49٪) قلقون بشأن الخلاف الحالي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.