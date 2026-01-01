  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاعات رأي اسرائيلية : آيزنكوت يتجاوز بينيت ويزاحم الليكود على المركز الأول

الجمعة 19 يونيو 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاعات رأي اسرائيلية : آيزنكوت يتجاوز بينيت ويزاحم الليكود على المركز الأول



القدس المحتلة/سما/

في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُثير مشاعر متضاربة لدى الرأي العام الإسرائيلي، يتفوق حزب "ياشار!"، بقيادة غادي آيزنكوت ، على حزب الوحدة بقيادة نفتالي بينيت للمرة الأولى ، ويُعادل في شعبيته حزب الليكود، الذي يشهد تراجعاً مستمراً.

بعد نحو شهر، استعادت كتلة المعارضة، باستثناء الأحزاب العربية ، أغلبية 61 مقعدًا. وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، بينما نالت الكتلة الحاكمة 49 مقعدًا فقط.

وتُعدّ نتائج استطلاعات الرأي هذا الأسبوع مثيرةً للجدل، لا سيما وأنّ الصهيونية الدينية، على عكس السابق، تجاوزت نسبة الحسم ومع ذلك، لا يكفي هذا لتشكيل كتلة مانعة للائتلاف.

رداً على السؤال: لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟ كانت الإجابات: الليكود 21 مقعداً، يشار! 21، معاً 20، الديمقراطيون 10، يسرائيل بيتينو 10، شاس 9، عوتسما يهوديت 8، يهودية التوراة الموحدة 7، حداش-تعل 6، الموحدة 4، الصهيونية الدينية 4.

كما أظهر استطلاع صحيفة معاريف أن حوالي نصف الإسرائيليين (49٪) قلقون بشأن الخلاف الحالي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تعلن تصفية شقيق قائد ميليشيا رفح غسان الدهيني

3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية غرب مدينة غزة

ترامب : نتنياهو يريد قصف الجميع …

رؤساء حكومة وأركان وشاباك سابقون لنتنياهو : أوقف الإرهاب اليهودي

اتهمت تل ابيب بممارسة الفصل العنصري كما جنوب أفريقيا .."الفصل العنصري" إسرائيل تعلن قطع الاتصالات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

لا يمكنكم اعتماد القتل حلاً لكل المشاكل.. فانس ينتقد معارضي اتفاق إيران في إسرائيل: لا تهاجموا حليفكم الوحيد

تحذيرات من "كارثة".. إكسيوس: نتنياهو لم ير نص الاتفاق الإيراني حتى لحظة إعلانه

الأخبار الرئيسية

حماس تتسلم ورقة معدلة من مجلس السلام حول تطبيق خطة ترامب في قطاع غزة

آلاف الجنود الدوليين يصلون اسرائيل: مجلس السلام يكشف عن البدء في تدريب 20 الف شرطي في غزة

سويسرا: إلغاء محادثات كانت مقررة اليوم بين أمريكا وإيران

ترامب: نتوقع وقفاً تاماً لإطلاق النار يشمل لبنان و"حزب الله" وإسرائيل

خامنئي: وافقت على الاتفاق رغم اختلاف رأيي والمفاوضات لا تعني قبول "وجهة نظر العدو"