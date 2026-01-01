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إيران تعفي السفن من رسوم هرمز لـ60 يوماً وتطلب تصاريح مرور مسبقة

الجمعة 19 يونيو 2026 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعفي السفن من رسوم هرمز لـ60 يوماً وتطلب تصاريح مرور مسبقة



طهران/وكالات/

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوماً، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، أنه سيتوجب على السفن التجارية الراغبة في عبور المضيق تقديم طلبات مرور مسبقة، إلى ما وصفها بإدارة الممر المائي (PGSA.ir).

وجاء ​في البيان ⁠أن "عمليات إزالة ​الألغام ⁠ستُنفذ ‌بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في ‌إسلام آباد مع إلزام السفن بالالتزام بالمسار ​والتوقيت اللذين تحددهما الهيئة".

ولفت المجلس إلى أنه وجه بـ"معالجة طلبات السفن والرد عليها بسرعة وأولوية من أجل تحقيق أهداف مذكرة التفاهم".

وذكر أن طهران ستعلن عن "ترتيبات التنفيذ والتفاصيل الفنية للمرور عبر مضيق هرمز".

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