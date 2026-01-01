لن ينسحب من لبنان ..نتنياهو يسعى لاستخدام ورقة اخيرة لافشال الاتفاق الامريكي الايراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين".

واضاف"سنعيد الأمن للشمال وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان وعلينا ألا ننسحب من هناك".

على صعيد آخر يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأثير على التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. هذا ما صرّح به مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، مشيرًا إلى أن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية متشددة، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يتوقع نتنياهو عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن إيران لا تنوي بصدق الموافقة على فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي وقت سابق، وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وفقًا لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وتم التوقيع إلكترونيًا، ودخلت المذكرة حيز التنفيذ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلًا: "وقّع رئيسا الولايات المتحدة وإيران رسميًا نص مذكرة التفاهم. وقد تقرر توقيعها إلكترونيًا".