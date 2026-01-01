  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لن ينسحب من لبنان ..نتنياهو يسعى لاستخدام ورقة اخيرة لافشال الاتفاق الامريكي الايراني

الخميس 18 يونيو 2026 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن ينسحب من لبنان ..نتنياهو يسعى لاستخدام ورقة اخيرة لافشال الاتفاق الامريكي الايراني



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين".

واضاف"سنعيد الأمن للشمال وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان وعلينا ألا ننسحب من هناك".

على صعيد آخر يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأثير على التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. هذا ما صرّح به مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، مشيرًا إلى أن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية متشددة، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يتوقع نتنياهو عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن إيران لا تنوي بصدق الموافقة على فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي وقت سابق، وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وفقًا لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وتم التوقيع إلكترونيًا، ودخلت المذكرة حيز التنفيذ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلًا: "وقّع رئيسا الولايات المتحدة وإيران رسميًا نص مذكرة التفاهم. وقد تقرر توقيعها إلكترونيًا".

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تقترح أن يصرف مجلس السلام على غزة من أموال السلطة المحتجزة

طالع .. النص الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

ترامب يشن هجوما غير مسبوق على إسرائيل: شريك صغير جدا ولا تقوم بعمل جيد في لبنان

مسؤول إيراني: غزة حاضرة بروح التفاهمات والتصعيد في القطاع قد يقوض الاتفاق

رؤساء حكومة وأركان وشاباك سابقون لنتنياهو : أوقف الإرهاب اليهودي

إيران وأمريكا توقعان رسميًا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.. وطهران تؤكد.. والاتفاق يدخل حيز التنفيذ

اتهمت تل ابيب بممارسة الفصل العنصري كما جنوب أفريقيا .."الفصل العنصري" إسرائيل تعلن قطع الاتصالات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

الأخبار الرئيسية

لا يمكنكم اعتماد القتل حلاً لكل المشاكل.. فانس ينتقد معارضي اتفاق إيران في إسرائيل: لا تهاجموا حليفكم الوحيد

القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار البحري عن إيران

3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية غرب مدينة غزة

اتهمت تل ابيب بممارسة الفصل العنصري كما جنوب أفريقيا .."الفصل العنصري" إسرائيل تعلن قطع الاتصالات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

6a33a3384c59b72eda52cb81

المقاومة تعلن تصفية شقيق قائد ميليشيا رفح غسان الدهيني