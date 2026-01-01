  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مركزية فتح" تقر عودة مفصولين من الحركة وتشكيل لجان لانتخابات نوفمبر وإصلاح النظام الداخلي

الخميس 18 يونيو 2026 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مركزية فتح" تقر عودة مفصولين من الحركة وتشكيل لجان لانتخابات نوفمبر وإصلاح النظام الداخلي



رام الله/سما/

ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خلال اجتماع لها، يوم الخميس، مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، والقضايا الحركية والتنظيمية.

واطلع نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، أعضاء اللجنة، على متابعات القضايا السياسية، والاتصالات الجارية مع الإدارة الأميركية، من أجل إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة.

كما تم تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة إرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، كذلك الاعتقالات اليومية، واحتجاز أموال شعبنا.

ودعت اللجنة المركزية، إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بقطاع غزة، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

وأثنت اللجنة على الجهود الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية، في متابعة بعض القضايا من أجل استكمال التفاهمات الفلسطينية الأميركية السعودية.

وناقشت اللجنة، القضايا المعيشية والخدماتية المتعلقة بالتعليم والصحة والأسرى والشهداء، واستكمال عملية الإصلاح وحيثياتها.

كما بحثت الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالانتخابات العامة، والمزمع عقدها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الجاري، والتي تشمل الانتخابات التشريعية حسب النظام الأساسي لحين إقرار الدستور، واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت اللجنة المركزية، إيلاء وحدة الحركة الاهتمام والأولوية، ومعالجة الارتدادات المترتبة على الظروف السابقة من أجل الارتقاء بالأداء إلى الأفضل، لتتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية وصد محاولات تهميشها، سواء المتعلقة بوقف القتل في غزة، وتعزيز الشرعية الوطنية الفلسطينية.

وقد اتخذت اللجنة المركزية مجموعة من القرارات وأهمها: متابعة الشأن السياسي مع المجتمع الدولي، بما يحمي حل الدولتين، ووقف الإجراءات الأحادية، والإجراءات التدميرية في الضفة الغربية، واستمرار القتل في غزة، وإعادة الإعمار.

كما قررت إحالة قضايا الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس محمود عباس، كما أقرت تشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني، ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، وثالثة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للحركة.

كما أقرت اللجنة عودة عدد من المفصولين من الحركة، وبناء على طلب منهم، وأقرت الاستمرار في التشاور من أجل توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك بالتوافق، واستنادا إلى النظام الداخلي، على أن تنتهي عملية المشاورات خلال الأسبوع المقبل.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: توافقات واسعة و”تقارب كبير” في المباحثات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة

واشنطن تقترح أن يصرف مجلس السلام على غزة من أموال السلطة المحتجزة

شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

طالع .. النص الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

ترامب يشن هجوما غير مسبوق على إسرائيل: شريك صغير جدا ولا تقوم بعمل جيد في لبنان

مسؤول إيراني: غزة حاضرة بروح التفاهمات والتصعيد في القطاع قد يقوض الاتفاق

إيران وأمريكا توقعان رسميًا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.. وطهران تؤكد.. والاتفاق يدخل حيز التنفيذ

الأخبار الرئيسية

3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية غرب مدينة غزة

اتهمت تل ابيب بممارسة الفصل العنصري كما جنوب أفريقيا .."الفصل العنصري" إسرائيل تعلن قطع الاتصالات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

6a33a3384c59b72eda52cb81

المقاومة تعلن تصفية شقيق قائد ميليشيا رفح غسان الدهيني

أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض "إمارة عشائرية" في الخليل بديلا عن السلطة الفلسطينية

رؤساء حكومة وأركان وشاباك سابقون لنتنياهو : أوقف الإرهاب اليهودي