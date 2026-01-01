  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ترامب : نتنياهو يريد قصف الجميع …

الخميس 18 يونيو 2026 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : نتنياهو يريد قصف الجميع …



القدس المحتلة/سما/

وقّعت الولايات المتحدة وإيران رسمياً مذكرة تفاهم بينهما مساء أمس الخميس، وخلال مراسم التوقيع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجود في قمة مجموعة السبع في فرنسا، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل عشاء أقيم في القصر: "لم يكن الأمر سهلاً".

وبموجب توقيع مذكرة التفاهم، رُفعت العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، بينما استمرت المفاوضات بين البلدين.

لا أحد يستطيع أن يتوافق معه - إنه يريد تفجير الجميع

وسط التوترات بين تل أبيب وواشنطن، أعرب الرئيس ترامب عن استيائه من سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة مع مستشاريه، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا للتقرير، قال ترامب إن نتنياهو "قائد عظيم، لكنه يبالغ في تصرفاته"، مضيفا أنه "لا أحد يستطيع التوافق معه - إنه يريد قصف الجميع".

وفي مكالمة هاتفية بينهما، تساءل ترامب، بحسب التقرير: "لماذا تفجرون المباني؟ توقفوا عن ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، صرّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة بأن نتنياهو، خلال محادثاته مع ترامب، يميل إلى التأكيد مرارًا وتكرارًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، بينما قال إن ترامب "بدأ يشعر بالملل من ذلك".

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بتزايد الاستياء من نتنياهو داخل إدارة ترامب، ويعود ذلك الى محاولته إطالة أمد الحرب لتعزيز موقفه السياسي.

وقد انتقد مسؤولون إسرائيليون مرارًا وتكرارًا عددًا من مستشاري ترامب، معتقدين أنهم يزودونه بمعلومات سلبية عن إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: توافقات واسعة و”تقارب كبير” في المباحثات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة

واشنطن تقترح أن يصرف مجلس السلام على غزة من أموال السلطة المحتجزة

تحقيقٌ (بي.بي.سي): إيران ألحقت أضرارًا بـ 20 موقعًا عسكريًا أمريكيًا منذ بداية الحرب واستهدفت 28 قاعدة..

شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

محور قطر وتركيا وباكستان “الجديد” يثير القلق في إسرائيل: صعود محور شر سني متطرف

طالع .. النص الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

إسرائيل تعترف رسميًا بالتعاون سرا لسنوات مع الإقليم الانفصالي في الصومال..

الأخبار الرئيسية

3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية غرب مدينة غزة

اتهمت تل ابيب بممارسة الفصل العنصري كما جنوب أفريقيا .."الفصل العنصري" إسرائيل تعلن قطع الاتصالات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

6a33a3384c59b72eda52cb81

المقاومة تعلن تصفية شقيق قائد ميليشيا رفح غسان الدهيني

أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض "إمارة عشائرية" في الخليل بديلا عن السلطة الفلسطينية

رؤساء حكومة وأركان وشاباك سابقون لنتنياهو : أوقف الإرهاب اليهودي