ترامب : نتنياهو يريد قصف الجميع …

القدس المحتلة/سما/

وقّعت الولايات المتحدة وإيران رسمياً مذكرة تفاهم بينهما مساء أمس الخميس، وخلال مراسم التوقيع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجود في قمة مجموعة السبع في فرنسا، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل عشاء أقيم في القصر: "لم يكن الأمر سهلاً".

وبموجب توقيع مذكرة التفاهم، رُفعت العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، بينما استمرت المفاوضات بين البلدين.

لا أحد يستطيع أن يتوافق معه - إنه يريد تفجير الجميع

وسط التوترات بين تل أبيب وواشنطن، أعرب الرئيس ترامب عن استيائه من سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة مع مستشاريه، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا للتقرير، قال ترامب إن نتنياهو "قائد عظيم، لكنه يبالغ في تصرفاته"، مضيفا أنه "لا أحد يستطيع التوافق معه - إنه يريد قصف الجميع".

وفي مكالمة هاتفية بينهما، تساءل ترامب، بحسب التقرير: "لماذا تفجرون المباني؟ توقفوا عن ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، صرّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة بأن نتنياهو، خلال محادثاته مع ترامب، يميل إلى التأكيد مرارًا وتكرارًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، بينما قال إن ترامب "بدأ يشعر بالملل من ذلك".

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بتزايد الاستياء من نتنياهو داخل إدارة ترامب، ويعود ذلك الى محاولته إطالة أمد الحرب لتعزيز موقفه السياسي.

وقد انتقد مسؤولون إسرائيليون مرارًا وتكرارًا عددًا من مستشاري ترامب، معتقدين أنهم يزودونه بمعلومات سلبية عن إسرائيل.