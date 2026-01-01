إسرائيل تستدعي سفير بيلاروسيا للاحتجاج على تصريح الرئيس لوكاشينكو هلوكوست غزة"

القدس المحتلة/سما/

استدعت إسرائيل يوم الأربعاء، سفير بيلاروسيا لديها بعد تصريح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لـ"العربية إنجليزي" بارتكابها هولوكوست في غزة.

وفي حواره مع "العربية إنجليزي"، قال لوكاشينكو إن إسرائيل ارتكبت هولوكوست في غزة.. لذا، على إسرائيل أن تكون أكثر حذراً.. سمعتها سيئة بالفعل في العالم بسبب قصف غزة"، واصفاً الأمر بأنه "إبادة جماعية".

وتساءل الرئيس البيلاروسي: "لماذا نتحدث عن الهولوكوست الذي عانى منه الإسرائيليون وهم أنفسهم قتلوا الكثير من الناس؟.. نساء، وأطفال بالدرجة الأولى، لقوا حتفهم في قطاع غزة.. لقد مُحيت من على وجه الأرض".

وأشار بالقول: "هم يحاولون بناء منتجع على الأرض التي قُتل فيها هؤلاء الناس.. لذا نقول إن على إسرائيل أن تبدأ بالتفكير في مستقبلها، لأنه بخلاف ذلك، حتى الأسلحة النووية لن تُجدي نفعاً".