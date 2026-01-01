اتهمت تل ابيب بممارسة الفصل العنصري كما جنوب أفريقيا .."الفصل العنصري" إسرائيل تعلن قطع الاتصالات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، قطع "كل الاتصالات" مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بسبب تصريحاتها التي قارنت فيها إسرائيل بجنوب إفريقيا خلال حقبة "الفصل العنصري".

وذكر ساعر في منشور على منصة التواصل "إكس"، أنه تردد أن كالاس "شبهت إسرائيل بنظام الفصل العنصري" خلال زيارة إلى المكسيك، وبالتالي فإنه سيقطع الاتصالات معها حتى تتراجع عن تصريحاتها. واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، كالاس بأنها "تتصرف بهوس وظلم بيّن تجاه دولة إسرائيل".

من جانبها، أكدت كالاس، الخميس، التزام التكتل بعلاقة بناءة مع إسرائيل. وقالت في منشور على منصة "إكس" موجه إلى ساعر: "أقدر حوارنا وتواصلنا، وأنا على استعداد لمواصلة هذا النهج، باحترام وبشكل بناء".

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بحل الدولتين، وكررت التنديد بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تصريحات "الفصل العنصري"

وشارك ساعر عبر منصة "إكس"، منشورات من حسابات أخرى أشارت إلى تقرير نشر في 12 يونيو على موقع "يوراكتيف" الإخباري الأوروبي، نقل عن مسؤولين ودبلوماسيين لم يذكر أسماءهم قولهم إن كالاس، خلال زيارتها للمكسيك الشهر الماضي، شبهت معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة بسياسات جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري.

وانتقد الاتحاد الأوروبي توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعائقاً أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية.

كما فرض التكتل في مايو الماضي، عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات، قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية". ورد ساعر على ذلك قائلاً، آنذاك، إن إسرائيل ترفض القرار رفضاً باتاً.

وانتقد الاتحاد الأوروبي أيضا تصرفات إسرائيل في حرب غزة، لكنه أكد على حقها في الدفاع عن نفسها. وهناك انقسام بين الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27، فبعضها ينتقد إسرائيل بشدة بينما تحافظ دول أخرى على علاقات وثيقة معها.