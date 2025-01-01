المقاومة تعلن تصفية شقيق العميل غسان الدهيني

غزة / سما /

أفاد مراسل RT اليوم بمقتل العميل عبد العزيز الدهيني شقيق غسان الدهيني أحد قادة المليشيات العميلة للجيش الإسرائيلي بكمين نصبته المقاومة في قطاع غزة.

وأوضح المراسل أن هذه العملية النوعية تأتي في إطار الملاحقات المستمرة التي تنفذها "فصائل المقاومة للعملاء والمتعاونين مع قوات الاحتلال".

وتعد هذه الضربة موجعة لصفوف المليشيات الموالية لتل أبيب، لا سيما أن المقتول هو شقيق أحد أبرز قادتها.

يذكر أن غسان الدهيني (39 عاما) كان القائد الفعلي لمليشيا "القوات الشعبية" منذ فترة طويلة رغم أن ياسر أبو شباب، الذي تم اغتياله نهاية 2025، كان يتصدر الواجهة بصفته الزعيم الرسمي.