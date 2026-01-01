الإمارات تسير 3 قوافل إغاثية جديدة إلى غزة تضم 42 شاحنة مساعدات

غزة / سما /

أعلنت مصادر ميدانية عن تعزيز دولة الإمارات لدعمها الإغاثي الموجه لقطاع غزة، حيث تم دفع ثلاث قوافل إنسانية جديدة خلال الأسبوع الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية 'الفارس الشهم 3' التي تهدف إلى إسناد السكان في القطاع ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة. وقد ضمت هذه القوافل 42 شاحنة محملة بنحو 544 طناً من المساعدات المتنوعة التي شملت طروداً غذائية ومواد إيوائية ضرورية.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي المتواجد في مدينة العريش المصرية تكثيف عملياته عبر المركز اللوجستي المتكامل لضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع. وتخضع عملية تجهيز القوافل لآلية تنظيمية دقيقة تبدأ من فرز المساعدات وتعبئتها وفقاً لأولويات الاحتياجات الميدانية داخل غزة. ويهدف هذا النظام إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بأقصى سرعة ممكنة وبكفاءة عالية تراعي طبيعة الأزمة الراهنة.

تجسد هذه التحركات الإغاثية التزاماً تاريخياً بدعم الأشقاء في فلسطين، وتعكس فلسفة العطاء الراسخة في الاستجابة العاجلة للمتضررين.

وتجري هذه العمليات الإغاثية بتنسيق وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في جمهورية مصر العربية، سواء من الجهات الرسمية أو المؤسسات الخاصة. ويبذل الجانب المصري جهوداً كبيرة لتسهيل حركة الشاحنات وتذليل العقبات اللوجستية أمام عملية 'الفارس الشهم 3'. ويعكس هذا التعاون المشترك عمق الروابط التاريخية بين البلدين وحرصهما على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون في ظل الأوضاع الراهنة.

تؤكد هذه التحركات المستمرة على المنظومة الإنسانية المتكاملة التي تتبناها دولة الإمارات في تعاملها مع الأزمات الدولية، وخاصة في فلسطين. وتتنوع أشكال الدعم المقدم لتشمل كافة الجوانب الإغاثية والطبية والإيوائية، مما يساهم في توفير شبكة أمان غذائي للمتضررين. وتشدد المصادر على أن تدفق هذه القوافل سيستمر خلال الفترة المقبلة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في كافة مناطق قطاع غزة.