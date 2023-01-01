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73,018 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

الخميس 18 يونيو 2026 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
73,018 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة



غزة / سما /

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,018، و173,273 اصابة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين جديدين، و8 إصابات.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1007، وإجمالي الإصابات إلى 3,165، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

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