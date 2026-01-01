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اعتقالات ومداهمات خلال اقتحامات واسعة بالضفة والقدس

الخميس 18 يونيو 2026 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات ومداهمات خلال اقتحامات واسعة بالضفة والقدس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة طالت مدنًا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل، واعتقالات لعدد من الفلسطينيين، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع السكان بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية، هم: متوكل رضوان أبو المهدي، وأمجد حواري أبو معروف، ومحمد الهوشر، ومحمود الحواري.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كايد خفش من مخيم بلاطة، وماجد طبيلة من منزله في شارع عصيرة، وهو رئيس جمعية "أيدي جيل المستقبل"، إضافة إلى عز الدين تيسير عبد الحق بعد مداهمة منزل عائلته في حي المخفية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا وسبسطية، ومدينة نابلس من عدة محاور، بينها حاجزا بيت فوريك و"ألون موريه"، إلى جانب اقتحام عسكر البلد ومخيم بلاطة وقرية كفر قليل، ونصبت حواجز عسكرية وفتشت المركبات.

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عقبة جبر، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي خلال العملية، فيما امتدت الاقتحامات إلى مخيم الفوار وبلدة سعير في محافظة الخليل، وقرية رأس كركر غرب رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة عزون، بينما اقتحمت بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، واصل مستوطنون اعتداءاتهم على دور العبادة، حيث استهدفوا مسجدين في محافظة رام الله، وأقدموا على حرق وتدنيس أجزاء منهما وكتابة شعارات معادية على جدرانهما.

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