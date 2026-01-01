الاحتلال يواصل خروقاته بغزة و ينسف منازل بخان يونس وبيت لاهيا

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 252 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستُشهد المواطنان وأُصيب أربعة آخرون، جراء استهداف كافتيريا على شاطئ بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر عائلية ان الشهيدان هما: محمد عبد الحميد عبد الجواد الفرا الذي التحق بوالده ووالدته وشقيقته والذين ارتقوا بعد استهدافهم في بدايه الحرب بمنزلهم في منطقة الشيخ ناصر وسط خان يونس وحسين محمد القدرة وهو وحيد بين الأبناء وله ثماني شقيقات.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شمال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وألقت طائرات الكواد كابتر قنابلها في محيط مشفى السلام بخان يونس.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ببيت لاهيا شمال القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال النار عدة مرات في منطقة الشيماء ببيت لاهيا.