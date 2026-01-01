مقتل جندي اسرائيلي في مواجهات مع "حزب الله"

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب أول في قوات الاحتياط ألكسندر فيلين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

ذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) فيلين، سقط في 17 يونيو الجاري، وهو من مدينة حيفا ويقاتل في صفوف الفرقة 36، في أثناء المواجهات مع "حزب الله" جنوبي لبنان، ويبلغ من العمر 29 عاما.

وأشار بيان الجيش إلى أنه تم إخطار عائلته بالحادثة، معبرا عن حزنه ومشاركة عائلة القتيل أحزانها وأنه سيواصل دعمها.

من جهته، أفادت "يديعوت أحرونوت" بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية راجلة نفذها نائب قائد الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة نهر الليطاني. وأُصيب نائب قائد الفرقة بجروح متوسطة، وكذلك ضابط آخر وجندي احتياطي.

كما أُصيب جندي آخر وجنديان وجندية بجروح طفيفة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت من صنع قوات العدو، بينما لا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.