طالع .. النص الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى لـ"نيويورك تايمز" ما قال إنه النص الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال العدائية، وفتح مضيق هرمز، وبدء محادثات بشأن الملف النووي.

وفيما يلي نص الاتفاق كما تمت قراءته بصوت مرتفع خلال مؤتمر هاتفي مع الصحفيين يوم الأربعاء، وقد تحدث المسؤول وفق القواعد التي وضعها البيت الأبيض، حول مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية، في تاريخ يتم تحديده، على ما يلي:

1- الفقرة الأولى

تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية، من خلال توقيع هذه المذكرة، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم الشروع مستقبلاً في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الطرف الآخر، وضمان سلامة الأراضي والسيادة اللبنانية. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر أحكام هذه الفقرة.

2- الفقرة الثانية

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

3- الفقرة الثالثة

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.

4- الفقرة الرابعة

فور توقيع هذه المذكرة، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في رفع الحصار البحري وأي عراقيل أو قيود مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن يتم إنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، ستتم استعادة حركة الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب بواسطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوماً من إبرام الاتفاق النهائي.

5- الفقرة الخامسة

عند توقيع هذه المذكرة، ستبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية قصارى جهدها لتأمين المرور الآمن للسفن التجارية، من دون رسوم، لمدة 60 يوما فقط بين الخليج العربي وبحر عمان وبالعكس. وستستأنف حركة السفن التجارية فورا، على أن تستكمل خلال 30 يوما مع إزالة العوائق التقنية والعسكرية وعمليات إزالة الألغام التي تنفذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما ستجري إيران حوارا مع سلطنة عمان لتحديد آلية الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول المشاطئة الأخرى للخليج، بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق.

6- الفقرة السادسة

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بشكل متبادل بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها اقتصاديا. وسيتم الانتهاء من آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. كما ستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والاستثناءات والموافقات اللازمة للمعاملات المالية المرتبطة بالخطة.

7- الفقرة السابعة

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. ويقر الطرفان بالأهمية البالغة لمسألة رفع العقوبات، ويعربان عن نيتهما معالجة هذه القضية فوراً خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

8- الفقرة الثامنة

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية مصير المواد المخصبة المخزنة وفق آلية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل، وطبقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن يكون الحد الأدنى للإجراء هو تخفيف درجة التخصيب في المواقع نفسها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية الإيرانية، استنادا إلى إطار قانوني يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. ويقر الطرفان بالأهمية الحاسمة للقضايا النووية المذكورة، ويعربان عن نيتهما معالجتها فورا خلال المفاوضات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها.

9- الفقرة التاسعة

إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع القائم، وستحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض أي عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.

10- الفقرة العاشرة

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع هذه المذكرة وحتى رفع العقوبات بالكامل، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

11- الفقرة الحادية عشرة

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة للاستخدام الكامل فور بدء تنفيذ هذه المذكرة. وسيتفق الطرفان خلال المفاوضات على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتصبح هذه الأموال، سواء بقيت في حساباتها الأصلية أو تم تحويلها، متاحة بالكامل للدفع إلى أي مستفيد نهائي تحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.

12- الفقرة الثانية عشرة

تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التطبيق الناجح لهذه المذكرة والالتزام المستقبلي بأحكام الاتفاق النهائي.

13- الفقرة الثالثة عشرة

بعد توقيع هذه المذكرة، ومع بدء تنفيذ الفقرات الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة واستمرار تنفيذها، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات حصرية بشأن بقية الفقرات بهدف التوصل إلى الاتفاق النهائي.

14- الفقرة الرابعة عشرة

سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.