مقتل زوج وزوجته بإطلاق نار في قلنسوة أثناء توجههما إلى العمل

القدس المحتلة / سما /

قتل خالد جمل وزوجته حنان جمل، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل الزوج في المكان، بينما أصيب الزوجة بجراح حرجة إذ أعلن عن وفاتها لاحقا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، وشرعت بأعمال البحث عن منفذيها.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وقدمت العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن لاحقا عن وفاتها بعد فشل الأطباء محاولة إنقاذها، فيما أعلن عن وفاة الرجل في موقع الجريمة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن منفذيها.

المرحوم خالد جمل

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الرجل، وهو في الستينيات من عمره، كان يجلس داخل مركبة برفقة زوجته في الطريق إلى العمل، قبل أن يتعرضا بشكل مفاجئ لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل الرجل على الفور وإصابة زوجته بجروح وصفت بالحرجة.

وكان مساء الأربعاء قد شهد جريمة إطلاق نار في عرعرة النقب، أسفرت عن مقتل سمير أبو عرار، بعدما اعترض مسلحون طريقه، قبل أن يطلقوا النار عليه، وفق التحقيقات الأولية، ما أدى إلى مقتله في المكان.