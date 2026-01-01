الطقس: أجواء حارة نسبيًا بوجه عام في معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما حذرت دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.