ترامب يشن هجوما غير مسبوق على إسرائيل: شريك صغير جدا ولا تقوم بعمل جيد في لبنان

وكالات /سما/

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا وغير مسبوق على معارضي الاتفاق النووي المتبلور مع إيران، موجها انتقادات لاذعة وتوبيخا علنيا للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، في ختام قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع إيران يحقق 99 بالمئة من الأهداف الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي للأبد.

وأضاف ترامب مبررا خطوته: "لو لم نبرم هذه الصفقة لكان بإمكاننا الاستمرار في إسقاط القنابل لأسبوعين أو سنتين، لكن المضيق ما كان ليفتح، وما كان للأسواق الاقتصادية أن تنتعش".

وفي إشارة واضحة وعنيفة للمطالب الإسرائيلية، قال الرئيس الأمريكي: "كانت هناك دولة واحدة فقط تطلب منا الاستمرار في قصف إيران، الأغبياء فقط من يقولون ذلك، وأعتقد أن القادة الجدد في إيران أكثر ذكاء".

وفي سياق حديثه عن العلاقة مع إسرائيل ورئيس وزرائها، وجه ترامب انتقادا مباشرا لنتنياهو قائلا: "علاقتي مع نتنياهو ممتازة، لكن بيننا خلاف صغير بشأن لبنان، بيبي ينفعل أكثر من اللازم في بعض الأحيان، وقد أخبرته أنه يمكن التعامل مع ملف لبنان بنعومة أكبر، وليس هناك حاجة لإسقاط مبنى كامل في كل مرة".

وتابع ترامب بنبرة حملت تقليلا من مكانة حليفته قائلا: "نتنياهو قد يقول وهو محق في ذلك، بأننا نحن (الولايات المتحدة) الشريك الأكبر، وهم (إسرائيل) شريك صغير جدا".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من سير العمليات الحربية الإسرائيلية في لبنان مضيفا: "أشعر بالسوء تجاه ما يحدث في لبنان، أعتقد أن إسرائيل لا تقوم بعمل جيد هناك، وكان بإمكانهم التصرف بطريقة أفضل".

وفي ختام تصريحاته، نفى ترامب أن يكون قد أخفى تفاصيل التفاهمات عن تل أبيب، مؤكدا أنه أرسل نسخة من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، ومشددا على أن التوقيع الرسمي على الاتفاق مع إيران بات قريبا جدا.