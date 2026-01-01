"المركزي" الأميركي يثبت الفائدة بأول اجتماع في ظل رئيسه الجديد وارتفاع كبير الدولار مقابل العملات

وكالات /سما/

ثبت الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 3.5-3.75%، اليوم الأربعاء، في أول اجتماع له في ظل رئيسه الجديد كيفن ورش.

وهذه هي المرة الرابعة التي يثبت فيها المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند هذا المستوى، والأولى منذ أن تولى ورش رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لجيروم بأول، الذي انتهت ولايته في أيار الماضي.

وورش مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالما ضغط على سلفه باول بخفض تكاليف الاقتراض.

وجاء قرار تثبيت الفائدة بموافقة أعضاء لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الاتحادي الـ12 بالإجماع.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع للجنة استمر يومين، "قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5%- 3.75%، دعمًا للولاية المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي (كبح التضخم ودعم التوظيف).

وعند ترشيح ورش من قبل ترامب لتولي منصب رئيس الاحتياطي الاتحادي، ساد اعتقاد واسع بأنه سيستجيب لرغبة ترامب في خفض أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف بخصوص استقلالية البنك المركزي الأميركي.

غير أن تداعيات الحرب على إيران، خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة، أشعلت التضخم، والذي جاءت قراءته الأخيرة في أيار عند 4.2%، مرتفعا للشهر الثالث على التوالي، ومبتعدا عن المعدل المستهدف من قبل المركزي عند 2%، ما أجبر المركزي على إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستوى مرتفع.

وقال البنك عقب اجتماع اليوم إن النشاط الاقتصادي يشهد نموًا قويًا رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تُعزى جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط، كما يشهد نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قوةً ملحوظة، وقد واكب هذا زيادة في فرص العمل واستقرار في معدل البطالة.

وأضاف: لا يزال التضخم مرتفعًا مقارنةً بهدف اللجنة البالغ 2%، ويعكس ذلك جزئيًا صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة، مؤكدا أن لجنة أنه سيعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار.

وهبطت مؤشرات "وول ستريت" عقب صدور قرار البنك المركزي.

وبحلول الساعة 19.34 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 487 نقطة او بنسبة 1%، ونزل مؤشر "ستنادرد أند بورز 500" بنحو 90 نقاط أو بنسبة 1.2%، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 310 نقاط أو بنسبة 1.15%.

وقفز الدولار أمام العملات الأخرى لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين، بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة بنحو 1.03%، متجاوزا 100 نقطة.

وارتفع الدولار أمام الشيقل الإسرائيلي بنحو 1.04%، ليصرف بأكثر من 2.95 شيقل.