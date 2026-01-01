إيران وأمريكا توقعان رسميًا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.. وطهران تؤكد.. والاتفاق يدخل حيز التنفيذ

وكالات/سما/

أكدت إيران الخميس أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية “ارنا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بتوقيع الرئيسين. وحان الوقت الآن لاختبار تنفيذ هذا الاتفاق”. وأضاف أن التوقيع تم إلكترونيا.

كما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكّرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس، بعدما أورد موقع أكسيوس الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي.

وقال المسؤول “يمكنني أن أؤكد التوقيع”، لدى سؤاله بشأن التقرير الذي أفاد بأن ترامب شخصيا وقّع نسخة خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع.

وأفادت وكالة “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين، فجر الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وأضافت “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ.

وذكر الموقع الإخباري أن صورة من الاتفاق الموقّع أرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران.

وأضاف إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي أن نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أصبح نهائيا ورسميا الآن بعدما وقعه الطرفان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا، مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل التوقيع المقرر يوم الجمعة 19 يونيو.

وصرح بأنه تم التأكيد في نص مذكرة التفاهم على أن المفاوضات ستقتصر حصريا على الملف النووي ورفع العقوبات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الخيار غير المقبول بالنسبة لطهران هو نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج البلاد.

وأفاد بقائي بأن التعهدات بشأن مضيق هرمز بدأت لأنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم.

وفي السياق، أكدت وكالات أنباء عالمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقعا مساء الخميس، مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأمضى ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي وكالة فرانس برس بعدما أورد موقع “أكسيوس” الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي.

وقال المسؤول “يمكنني أن أؤكد التوقيع”، لدى سؤاله بشأن التقرير الذي أفاد بأن ترامب شخصيا وقع نسخة خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع.