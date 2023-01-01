شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد شخصان وأُصيب آخران، جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيلية، على منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء.

1. الشهيد: محمد جوده الفرا

2. الشهيد: حسين محمد القدرة

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,016 شهيدا و173,265 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان صدر يوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و5 مصابين، فيما أضيف إلى الحصيلة التراكمية 6 شهداء توفوا متأثرين بجراحهم بعد استكمال بياناتهم.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الشوارع، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني مواجهة صعوبات تحول دون الوصول إلى ضحايا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1005 شهداء و3157 مصابا، إضافة إلى انتشال 784 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع.