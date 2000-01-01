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مسيرات “حزب الله” .. اصابة 5 جنود إسرائيليين جنوبي لبنان أحدهم بجروح خطيرة

الأربعاء 17 يونيو 2026 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات “حزب الله” .. اصابة 5 جنود إسرائيليين جنوبي لبنان أحدهم بجروح خطيرة



بيروت / وكالات/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 5 من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، جراء هجوم جديد بمسيرة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.
وأصبحت مسيرات “حزب الله” في الآونة الأخيرة، مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل خاصة مع تطور قدراتها، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “تهديد رئيسي”، ودعا الجيش إلى إيجاد حل لها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، إن “5 جنود أصيبوا في وقت سابق اليوم، أحدهم بجروح خطيرة، جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان”.
وأضاف أنه “تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي، وإخطار عائلاتهم”، دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن الهجوم.

ووفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، أصيب أكثر من 1300 عسكري إسرائيلي منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.
ولا يحدد الجيش في معطياته مواقع إصابة الجنود، لكن غالبيتهم أصيبوا في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل.
وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات “حزب الله”، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.
ورغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/ آذار، والذي خلف 3826 شهيدا و11851 مصابا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

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