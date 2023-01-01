  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لماذا رفضت أمريكا إطلاع "إسرائيل" على نص الاتفاق مع إيران؟

الأربعاء 17 يونيو 2026 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا رفضت أمريكا إطلاع "إسرائيل" على نص الاتفاق مع إيران؟



القدس المحتلة / سما /

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر "إسرائيلي" قوله، إن واشنطن رفضت طلباً تقدمت به "تل أبيب" للاطلاع على نص الاتفاق النووي الإيراني.

 
ووفقاً للمصدر، فإن أحد أسباب رفض الطلب هو خشية إدارة الرئيس ترامب من قيام نتنياهو بتسريب الاتفاق قبل إصداره رسمياً، وهو ما ترك حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في حيرةٍ من أمره بشأن بنود اتفاقٍ باتت تتعرض لانتقاداتٍ واسعة.

بدوره، وصف مسؤولٌ أمريكي التقرير بأنه "غير دقيق"، وقال: "لقد حافظت الولايات المتحدة على تنسيقٍ وثيق مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك "تل أبيب"، طوال فترة المفاوضات".

 
ومساء الاثنين، وخلال مؤتمر صحفي، لم يتطرق نتنياهو خلال حديثه إلى الاتفاق إلا على نحو طفيف في كلمته الافتتاحية التي استمرت ثماني دقائق. فيما أقر بوجود خلافات عندما سُئل لاحقاً، قائلا إنه والرئيس ترامب "لا يتفقان دائماً"، وأضاف: "ما زلنا لا نعرف ما سيكون عليه الاتفاق".
 
واعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ملف إيران يتحول إلى ثاني أكبر إخفاق في المسيرة السياسية الطويلة لبنيامين نتنياهو، بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، وقالت إنه بعد وعود متكررة بـ"نصر تاريخي" في أكثر من جبهة، يجد نتنياهو نفسه اليوم أمام علاقات متوترة بشكل متزايد مع إدارة ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

سحب جميع صلاحيات البناء والتخطيط من البلدية ..سموتريتش يفجر قنبلة: ألغينا اتفاقيات الخليل

بنك إسرائيلي يعتزم إنهاء خدماته لبنوك الضفة.. وسلطة النقد تحذر

الكشف عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب: 300 مليار دولار لإعادة اعمار ايران ..

ترمب يدرس إقالة كبار مسؤوليه المعارضين للاتفاق مع إيران وعلى رأسهم وزير الحرب ورئيس السي اي ايه

ترامب: دعوا سوريا تتولى حزب الله اوسرائيل ستختفي من الوجود لو لم أكن موجودا

نعيم قاسم: ايران الزمت اسرائيل وقف العمليات العكسرية

جدل قانوني بإسرائيل حول انضمام نتنياهو إلى "مجلس السلام"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يكرس احتلاله لغزة بـ40 موقعا عسكريا وخنادق محيطة

تقارير مسربة تكشف : مخططات إعمار غزة واجهة لاستكمال "التهجير القسري و الإبادة العمرانية"

إدارة ترامب أوقفت مؤخرا عملية إسرائيلية في غزة وتل أبيب تتجه إلى "ضم زاحف"

ترامب ينتقد علنا أساليب إسرائيل في لبنان : تقتل مدنيين

الكشف عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب: 300 مليار دولار لإعادة اعمار ايران ..